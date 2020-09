"Dal Pino è il più grande clown che abbia mai visto". Scriveva così, lo scorso 2 marzo, il presidente dell'Inter Steven Zhang tramite Instagram. La Procura Federale aprì un fascicolo, Zhang riuscì a patteggiare dopo aver riconosciuto il suo essere andato oltre. Solo una multa, dunque, per il numero uno nerazzurro, come da comunicato Figc, a causa dell'espressione pubblica di "dichiarazioni lesive della reputazione del dott. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A". La Procura ha inflitto 8000,00 euro di multa a Zhang e 5000,00 all'Inter "per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza".