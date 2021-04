Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, parla a Libero della lotta scudetto in Serie A; "L’Inter appare lanciata verso lo scudetto? Sembrano inarrestabili. L'uscita dalla Champions ha dato ai giocatori una carica incredibile e da allora stanno facendo cose straordinarie. Solo l'Inter può perdere il campionato".



SU CONTE - "È uno dei fattori vincenti di questa Inter. Antonio ha subito tante critiche a inizio stagione, eppure ha tirato dritto per la sua strada. Ha grandi meriti nella cavalcata nerazzurra".



SECONDO POSTO ? - "Juve o Milan? I bianconeri sono più attrezzati, avendo anche lo scontro diretto in casa. Il Milan finirà terzo".