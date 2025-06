Palermo, ufficiale: esonerato Dionisi

14 minuti fa



Alessio Dionisi non è più l'allenatore del Palermo. La notizia era nell'aria e adesso è arrivata l'ufficialità dell'esonero.



Questo il comunicato:



"Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi.



A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".



Adesso si attende l'ufficialità dell'arrivo di Pippo Inzaghi.