Oltre ad italiano, alla viglia di Fiorentina-Monza, anche il tecnico dei Brianzoli Raffaele Palladino ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi i temi legati ai viola trattati dal tecnico in sala stampa:



“Sarà un piacere affrontare mister italiano, è uno dei più bravi tecnici italiani. Uno dei migliori, per me è fonte di ispirazione. E’ coraggioso, fa giocare bene le squadre e lo stimo. Lo studio già da qualche anno, dai tempi in cui allenava lo Spezia. Per me sarà un grande onore affrontarlo. Fiorentina? Sarà una partita difficile per noi, ma abbiamo lavorato bene nell’ultimo mese per farci trovare pronti alla sfida di domani “.



Inoltre l’allenatore ha anche confermato di avere due giocatori indisponibili per la sfida di Firenze: “Rovella e Donati non ci saranno domani a Firenze contro la Fiorentina. Ma contiamo di recuperarli a breve. Per quanto riguarda gli altri stanno tutti bene”.