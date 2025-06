Palmeiras-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Palmeiras-Porto

Data : 16 giugno 2025

: 16 giugno 2025 Orario : 00:00

: 00:00 Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

PALMEIRAS-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALMEIRAS-PORTO



PALMEIRAS: (3-4-3): Weverton; Giay, Gomez, Bruno Fuchs; Allan, Rios, Moreno, Piquerez; Estevão, Lopez, Paulinho. All. Abel Ferreira.



PORTO (3-4-2-1): Diogo Costa; Perez, Zé Pedro, Marcano; João Mario, Varela, Eustaquio, Francisco Moura; Rodrigo Mora, Pepê; Aghehowa. All. Anselmi.



DOVE VEDERE PALMEIRAS-PORTO IN TV - Palmeiras-Porto sarà trasmessa gratuitamente, come tutte le altre gare della competizione, in diretta su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.



DOVE VEDERE PALMEIRAS-PORTO IN STREAMING - Palmeiras-Porto sarà visibile anche in streaming gratuitamente: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN e accedere con le proprie credenziali.



TELECRONACA - La telecronaca sarà affidata a Giovanni Marrucci.