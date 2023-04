Paola Ferrari non ci sta. La giornalista sportiva della Rai prende posizione contro il suocero Carlo De Benedetti (padre di suo marito Marco), che in un dibattito con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein a Modena ha aspramente criticato la premier: "Giorgia Meloni è una figurina e dimostra demenza - le parole di De Benedetti -, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese. Al governo ci sono degli incompetenti, sono in gran parte ignoranti e persone che non capiscono neanche quello che dicono".



Paola Ferrari commenta: "Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall'ingegnere Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna. Trovo molto grave usare questi termini, che offendono la persona ma anche le istituzioni italiane per la carica che Giorgia Meloni ricopre, e anche tutti gli italiani che la hanno votata. Voglio esprimere a Giorgia Meloni tutta la mia solidarietà e tutto il mio profondo dispiacere per le parole che le sono state rivolte. Parole disgustose, gravi, offensive e inopportune, anche perché l'avversario politico va sempre rispettato".