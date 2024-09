AFP via Getty Images

Paraguay-Brasile: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

38 minuti fa



Prosegue il programma del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del 2026: nell'ottava giornata si affrontano Paraguay e Brasile.



La Seleçao ha interrotto la striscia di sconfitte e ritrovato la vittoria grazie all'1-0 casalingo contro l'Ecuador, ma ha ancora bisogno incrementare il bottino punti (finora sono 10) per risollevarsi.



Non sta meglio il Paraguay, che di punti ne ha conquistati solo 6 nelle precedenti sette partite.



Tutte le informazioni su Paraguay-Brasile: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.