Fabio, dirigente della Juventus, parla a Sky Sport prima delal sfida contro il NapolI: "Avrebbe dovuto giocaregià col, poi la squalifica ce lo ha impedito, poi il mister ha parlato conper programmare questa partita e di comune accordo hanno deciso di dare un turno di riposo a Szczesny, facendo giocare Buffon. Sono 10 partite molte importanti, vale come le altre 10 e le partite ora hanno maggior peso"."Le pressioni? Siamo da 11 anni a questo livello, le riceviamo ogni giorno, sia quando vinciamo che quando le cose non vanno come al solito. Andrea è da tanti anni a questi livelli, se n'è sempre prese tante e le ha gestite con grande carattere"."Noi pensiamo positivo, non ci pensiamo a non arrivare tra le prime quattro. Non ci pensiamo, è una non ipotesi"."Sotto rendimento i giocatori? Quando sono venuto qua 11 anni fa, con Delneri, avevamo Bonucci-Barzagli-Chiellini e tutti mi dicevano di comprare difensori. Poi per 10 anni sono stati i migliori del mondo, singolarmente e come reparto. I giocatori di questa rosa sono titolari, competitivi: Rabiot gioca con la Francia, Bentancur ha giocato un Mondiale e due Coppe Americhe, Arthur ha vinto una Copa America un anno fa, McKennie sta facendo una grande stagione. Dobbiamo metterci un po' in discussione, ma bisogna fare valutazione lucide"."Sono partiti con lo stesso tecnico, con un'idea di gioco più radicata. Sappiamo come lavora Conte, è un martello, fa dell'organizzazione la sua forza. Delle squadre di testa siamo i soli ad aver cambiato tecnico, non abbiamo fatto precampionato, questo ha portato qualche passaggio a vuoto. Ci vuole qualche tempo in più, abbiamo giocato tantissime partite, 18 tra gennaio e febbraio, sono tutti elementi per cui si possono fare tante analisi. Questa stagione è più difficile da analizzare"."Ci mettiamo in discussione e lo abbiamo fatto sempre, anche nei 10 anni in cui si vinceva. Tutte le persone vicine a me sanno quanta autocritica facciamo nel corso della stagione. Abbiamo fatto riflessioni anche quando vincevamo. Dove dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare per migliorarci, vedremo a fine stagione. Il ritorno di Allegri? Pensiamo a lavorare. Nessun ragionamento che va al di là delle partite e una fase tecnica. Il resto lascia il tempo che trova".