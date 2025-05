Parma-Como LIVE alle 15, le formazioni ufficiali: Bonny contro Cutrone, c'è Ondrejka

Getty Images

è una sfida valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I ducali di Chivu vogliono cercare di conquistare 3 punti importanti per allungare sempre di più sulla zona salvezza. I lariani di Fabregas, invece, hanno già ottenuto la matematica salvezza e vogliono chiudere in bellezza il campionato. Calcio d'inizio alle ore 15.: Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All.: Chivu: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Perrone; Cutrone. All.: Fabregas

: Di Bello