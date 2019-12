Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato a Sky Sport il match vinto contro la Sampdoria: “Quello che stanno facendo i ragazzi è qualcosa di incredibile. Chiaro che nel momento in cui c’è una rosa corta per infortuni la stagione diventa dispendiosa, siamo venuti meno a Bologna e soprattutto con il Milan, i ragazzi sono stati bravi a riprendersi oggi”.



Su Kulusevski: “Pur essendo un ragazzo intelligente gli stanno arrivando tante voci addosso. Dobbiamo essere bravi noi a non caricarlo di troppe responsabilità”.



Su Kucka: “È un risentimento al sole che è un problema che ha avuto anche in passato, mi aspetto che non sia nulla di grave”.



Sul Napoli: “Sicuramente giochiamo contro una grande squadra che in settimana ha la Champions. Non stanno vivendo un momento facile, ma hanno un grande allenatore e sono convinto che faranno una grane partita”.