Oggi il Parma presenta in Comune il progetto del nuovo stadio Tardini. Con 20 mila posti a sedere tutti coperti, materiali ecosostenibili e impianti fotovoltaici oltre a zone utilizzabili anche nei giorni in cui non si giocano partite come museo, negozio e ristorante. I costi sono stimati intorno ai 140 milioni di euro, tutti a carico del club, che in cambio ottiene la concessione per un secolo. L'approvazione da parte della giunta comunale è attesa per l'inizio del 2024, con due anni di lavoro previsti.