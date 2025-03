Parma, le pagelle di CM: Valenti tiene bene. Sohm disordinato

Getty Images

Suzuki 6: a parte qualche tiro nel primo tempo, per il resto è davvero poco impegnato.Delprato 6,5: fa tanta presenza all'interno del gioco. Qualche errore tecnico nella metà campo avversaria ma per il resto buona la sua gara.Valenti 6,5: fa a sportellate con Mosquera, spesso avendone la meglio.Vogliacco 6: nel primo tempo qualche imprecisione, mentre nella ripresa chiude meglio gli spazi agli avversari.Valeri 6: tanta corsa ma a volte un poco a vuoto. Duda dalle sue parti si fa sentire.Keita 5,5: gara leggermente sotto la sufficienza, soprattutto per la poca intraprendenza.

Bernabé 6,5: corre tanto e si inserisce anche in fase offensiva.(dal 44' s.t. Estevez: s.v.)Sohm 5: non una delle sue uscite migliori. Lento e prevedibile, non riesce ad incidere come dovrebbe.(dal 47' s.t. Djuric: s.v.)Man 6: partita da sufficienza piena. Aiuta i compagni in fase di ripiegamento e prova a inventare qualche assist in fase di ripartenza.(dal 44' s.t. Camara: s.v.)Bonny 6: con il suo fisico cerca di sfondare la difesa avversaria, tendando anche qualche tiro da fuori. Poco preciso.(dal 24' s.t. Pellegrino 5: impatto sulla gara quasi nullo.)Almqvist 6: sicuramente i difensori gialloblù non ci vanno alla leggera su di lui. Il suo lavoro di sponda comunque risulta prezioso.

(dal 24' s.t. Ondrejka 6: entra in una fase abbastanza concitata. Tiene alta la squadra ma non viene seguito a dovere dai compagni.)All. Chivu 6: Parma che non si scompone mai troppo. In attacco però manca maggior carattere. I subentrati nel secondo tempo non cambiano di molto la situazione.