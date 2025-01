BELGA MAG/AFP via Getty Images

Ilha perfezionato l'acquisto didai belgi dell'. Colpo importante in chiave salvezza, dato che il giocatore arriva per rinforzare il reparto offensivo del tecnico Fabio Pecchia, apparso un po' appannato nel secondo quarto di stagione.Ondrejka arriva a Parma, quindi un esborso importante per un club che ha come obiettivo la permanenza in massima serie.- Si tratta di un. Piede destro, può giocare su entrambe le fasce ma ovviamente è stato impiegato più volte sul versante opposto per rientrare. La squadra che lo ha portato alla maturazione è stata l'Elfsborg, in Svezia, poi, nel 2023, il passaggio all'Anversa che aveva appena vinto il titolo Nazionale. Con la maglia del Royal Antwerp ha vinto la Supercoppa belga 2023/24, giocando anche i preliminari di Champions League prima di una frattura che lo ha costretto a saltare la fase a gironi.

Il colpo è interessante, ma per questa seconda parte di stagione molto dipenderà dalla situazione legata a Dennis Man, sul quale è forte l'interesse della Fiorentina: se il rumeno dovesse essere ceduto, allora lo switch con Ondrejka sarebbe naturale e per lo svedese ci sarebbe molto spazio anche in staffetta con il connazionale Almqvist; in caso contrario, sarebbe più difficile immaginarlo protagonista assoluto fin da subito.