Il Parma su Emiliano Viviano. Come appreso da Calciomercato.com, il giocatore è finito nel mirino del club neopromosso in Serie A: contatto in giornata tra il direttore sportivo dei ducali, Faggiano, e quello della Samp, Osti. Il Parma fa sul serio ed è in pole per il numero 2 blucerchiato.