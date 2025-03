Getty Images

: non può nulla sulla parabola arcuata di Elmas, né tantomeno sul tiro di Adams liberato da un tocco abbastanza fortuito.: cuore di capitano, ma il Parma è in difficoltà e servirebbe qualcosa in più, magari una zampata delle sue in area di rigore avversaria.: non sfigura eccessivamente, ma è lui a lasciare il campo a Leoni dopo 10 minuti nella ripresa. Qualcosa non deve essere piaciuto a Chivu. (dal 55': sfortunato sul goal di Adams, ma dà una sistemata al reparto difensivo): Messo in difficoltà dai movimenti di Adams, lo contiene spesso con le cattive e, diffidato, rimedia subito un giallo pesante che lo terrà fuori alla prossima. Potrebbe rifarsi sul finale di primo tempo, ma non angola abbastanza la deviazione per evitare la parata di Milinkovic.

: E' lui ad avere l'unica occasione del primo quarto di gara con un tentativo tagliente da fuori sul fondo, poi sprinta sulla sinistra all'ora di gioco e mette la palla buona per il pari di Pellegrino.: il tiraccio che spedisce alle stelle in chiusura di primo tempo è l'emblema della sua partita.: non è ancora ai suoi livelli da quando è rientrato a disposizione. Richiamato in panchina prima dell'ora di gioco per un assetto più offensivo. (dal 55': contribuisce alla rimonta, anche se la scena se la prende ovviamente Pellegrino)

: prova a dare ritmo e intensità alla manovra, ci riesce meglio nel secondo tempo. (dal 67': batte lui il calcio d'angolo che porta alla doppietta di Pellegrino): preferito a Man, non fornisce un apporto tanto più apprezzabile rispetto a quello del rumeno nelle ultime settimane. Scappa a Maripan a inizio ripresa ma non riesce a servire nessun compagno. (dal 76': senza Djuric il peso dell'attacco cade tutto sulle sue spalle. Qualche spunto degno di nota, ma alla fine è leggerino sotto porta e non la butta dentro quando, al 44' del primo tempo, ne ha l'occasione. (dal 55': girata da rapace vero per il suo primo goal in Serie A, poi si prende anche il primo giallo in Italia. Poi doppietta show deviando in rete il corner di Hernani. Sembra davvero interessante, anche se chiaramente un po' acerbo. Da rivedere e tenere d'occhio assolutamente)

: si sbatte sul fronte offensivo e prende anche una traversa un po' rocambolesca di testa. Degli esterni a disposizione di Chivu sembra quello più affidabile alla lunga.: ottimo punto contro il Torino in forma, la scelta di lanciare Pellegrino per più di mezz'ora nella ripresa ha pagato. Ora l'idea di affidarsi all'argentino è molto concreta, potrebbe essere la carta giusta per raggiungere la salvezza.: poco impegnato, la difesa protegge bene la sua porta. Ancora una volta porta a casa il clean sheet, ma in questo caso non deve metterci più di tanto i guantoni. Troppo vicino Pellegrino per pensare di poter fare qualcosa sulla sua zampata in occasione del pareggio.

: si prende qualche rischio sulla destra ma controlla bene la fase offensiva del Parma. Non particolarmente coinvolto, da terzino bloccato qual è, ha il suo bel da fare però nel finale a contenere lo straripante Pellegrino insieme ai centrali.: soffoca Bonny con la sua marcatura, ha avuto clienti ben più tosti in stagione. Più faticoso tenere a bada Almqvist sulla sua sinistra. Tocca sulla rete di Adams, sempre pericoloso quando si sposta in area avversaria.: gara di ordinaria amministrazione contro un attacco che fa una fatica tremenda a rendersi pericoloso, salvo in occasione del goal di Pellegrino che coglie un po' di sorpresa il reparto. Rischio incredibile con un retropassaggio per Milinkovic, causa l'angolo del 2-2.

: sempre molto cercato e coinvolto, piede caldo sui piazzati: l'autogoal di Bologna è decisamente alle spalle.: un'ammonizione pesante nel primo tempo non ne pregiudica la regia apprezzabile come di consueto. (dal 90': sarebbe un mediano, ma va spesso ad affiancare Adams come torre avanzata. E' lui a servire il pallone buono ad Elmas per il vantaggio, cala un po' nella ripresa. (dal 69': non impatta alla grande sul match): spina nel fianco sinistro della difesa del Parma, per poco non mette a segno un altro assist sull'ultima azione del primo tempo, con una palla calibrata benissimo per Adams. Si fa superare da Valeri sul goal del pari. (dall'84'

: Elmas è talmente ispirato che gli ruba un po' la scena, lui si limita a fare il proprio compito senza esagerare. L'ingranaggio Torino, del resto, funziona, ma quando si spegne non lo riaccende.: scatenato da quando è tornato in Italia, tre reti tutte in trasferta e tutte in bello stile. Stavolta riceve, converge e piazza sul secondo palo una conclusione chirurgica col suo destro. E' in grande condizione, ma non ha ancora i 90'. (dal 69': come Gineitis, non cambia la gara con il suo ingresso): regista offensivo, pericoloso in area ma anche fuori con movimenti, sponde e appoggi. Sfiora il ritorno al goal con una conclusione leggermente imprecisa sulla sirena del primo tempo, poi lo trova muovendosi a meraviglia sul tocco di Maripan.

: la sua squadra lo tradisce un po' con un paio di situazioni non gestite alla perfezione in difesa, un pareggio che ferma un ruolino di marcia notevole. Ma il bilancio del 2025 resta in attivo.