Paura in Brasile-Colombia per lo scontro Alisson-Sanchez. Poi 7 cambi per i verdeoro: il motivo

Getty Images

Momenti di paura durante, partita valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 giocata nella notte italiana:- Tredicesimo turno delle qualificazioni, il Brasile è riuscito a imporsi per 2-1: la stella del Barcellonaha sbloccato la gara dopo 6' su rigore, ma prima dell'intervallo gli ha rispostodel Liverpool (41'). Il goal della vittoria lo ha piazzato, asso del Real Madrid, in pieno recupero della ripresa, al 99' di gioco.

- Il secondo tempo, però, è stato caratterizzato da attimi di vera e propria paura. Intorno al 75', su un cross dalla destra della Colombia,ha cercato di allontanare con i pugni in uscita alta. E qui, lo scontro del terrore:, difensore colombiano del Galatasaray,. Entrambi i giocatori sono usciti dal campo, ad avere la peggio è stato Sanchez che ha perso conoscenza per poi riprenderla, abbandonando il terreno di gioco in barella. Le sue condizioni saranno valutate in queste ore, mentre secondo il protocollo Alisson dovrebbe osservare cinque giorni di stop che lo costringerebbero a saltare la sfida con l'Argentina.

- Il doppio scontro ha poi portato a un'anomalia:. Come è stato possibile? Per via del protocollo da osservare qualora ci sianoL'articolo 96 della CONMEBOL infatti stabilisce che in caso di "",. In questo caso, un giocatore per ogni squadra ha dovuto lasciare il campo (Alisson e Sanchez), di conseguenza sono state consentite

Nel dettaglio, questi i cambi del Brasile: 28' Gerson (per Joelinton), 60' Cunha (per Joao Pedro), 78' Bento, Savinho e Andre (rispettivamente per Alisson, Rodrygo e Bruno Guimaraes), 79' Wesley Franca (per Vanderson), 90+12' Leo Ortiz (per Vinicius Jr).Questi invece i cambi della Colombia: 75' Cuesta (per Sanchez), 87' Carrascal e Borre (rispettivamente per Arias e Cordoba), 90+6' Castano (per James Rodriguez).