ed inserirsi nella lunga corsa per la promozione in Serie A. Sono trascorsi 25 anni ormai dall’ultima apparizione nella massima categoria della Cremo e per coltivare il grande sogno anche in questa stagione il tecnico di Formiamolte delle sue fichesdi due giovani di grande talento ammirati nella sua esperienza con la Juventus Under 23, coronata dalla conquista di una Coppa Italia di Serie C. Estanno rispondendo ‘presenti’.che mantiene i grigio-rossi in piena zona play-off e non lontano dalle formazioni di testa, il regista piacentino e l’esterno offensivo che la Juve acquistò dal Genoa per ben 4 milioni di euro più bonus nell’estate 2019 sono indubbiamente alcuni degli elementi di maggior spessore della squadra lombarda.: Fagioli ha “bucato” il suo ex compagno di squadra Buffon per regalare i 3 punti contro il Parma, per poi garantire il pari nello scontro diretto col Benevento e risultare il man of the match (un gol e un assist) contro il Crotone, mentre i 7 punti conquistati con Ternana, Pordenone e i calabresi sono tutti farina del sacco di Zanimacchia, o quasi. Il giusto premio nei confronti di una società che sogna in grande anche attraverso una politica di valorizzazione di molti giovani in cerca di occasioni e di un allenatore come- Al centro del dibattito in queste settimane per la nota indagine- che ha messo al centro proprio alcune operazioni riguardanti le riserve bianconere -il discorso è differente, in quanto per loro l. La valorizzazione non è stata (per il momento) di natura economica o per contribuire a migliorare il bilancio, bensì di natura tecnica:che ne ha accelerato i progressi anche sotto l'aspetto mentale. Non è un caso dunque che la Juventus stia valutando una traiettoria che contempli passaggi graduali per coltivare anche l’ambizione di fare ritorno in bianconero dalla porta principale. Con l’aiuto di Fabio Pecchia, che punta all’obiettivo grosso con la Cremonese anche grazie ai “suoi ragazzi”.