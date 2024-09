Pepi, un 'Toro' per la Juventus: il record in MLS e il paragone con Lewandowski e Haaland

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

La rivoluzione targata Cristiano Giuntoli prosegue dopo un mercato estivo all’insegna del cambiamento in campo e in panchina, con l’arrivo di Thiago Motta. La priorità in casa bianconera è un vice Vlahovic con Madama che segue con attenzione il profilo di Ricardo Pepi. L’attaccante statunitense, recordman in MLS, potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik e accettare la sfida bianconera dopo essersi rilanciato al PSV in seguito all’avventura deludente all’Augsburg, in Bundesliga.Pepi sfiderà la Juventus in Champions League, nella nuova fase campionato. L’occasione ideale per i bianconeri per studiare da vicino il classe 2003, un profilo che piace molto dalle parti della Continassa e che rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro, visti i grandi margini di crescita. Secondo Tuttosport, la Juventus sta monitorando la situazione e le prestazione dell’attaccante statunitense, arrivato in Europa dopo la trafila nell’FC Dallas, club in cui sono cresciuti anche i vari Reynolds, Cannon, Richards, Tessmann, ma soprattutto il calciatore della Juve Weston McKennie.Nato a El Paso il 9 gennaio 2003, Ricardo Pepi è un attaccante statunitense ma di origini messicane. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Dallas FC, debuttando con la squadra affiliata North Texas in terza divisione statunitense, per poi esordire nel 2019 con la prima squadra di Dallas. Pepi ha fatto parlare di sé diventando il giocatore più giovane della MLS a segnare una tripletta, nella partita contro i Los Angeles Galaxy nel 2022. Nel gennaio 2022, Pepi lascia gli Stati Uniti per tentare l'avventura europea in Bundesliga con l'Augusta. Tuttavia, la sua esperienza in Germania non decolla, con solo 16 presenze nell'arco di un anno. Successivamente, viene ceduto in prestito al Groningen in Olanda, dove si mette in luce nella sua prima stagione in Eredivisie. Le prestazioni brillanti di Pepi in Olanda attirano l'attenzione del PSV, che lo acquista nell'estate del 2023. Al suo primo anno con il club di Eindhoven, Pepi vince subito campionato e Supercoppa. Convocato per la prima volta dalla Nazionale USA a soli 18 anni, collezionando fino ad oggi 28 presenze e segnando 10 gol con la maglia degli Stati Uniti.Ricardo Pepi è stato soprannominato in patria il ‘Toro’, mentre ai tempi del PSV è stato rinominato anche il 'Treno'. Primogenito della famiglia, cresce sotto la guida e gli insegnamenti di papà Daniel a San Elizario, a El Paso, che lo portava ad allenarsi nel campo di calcio della chiesa. “Se non giocavo bene, mio padre buttava la maglia nella spazzatura. Mi diceva: ‘Non farmi sprecare tempo e denaro’” haraccontato Ricardo.L’ex allenatore di Pepi, Luchi Gonzalez, lo ha accostato a Lewandowski e Haaland, come ha spiegato lo stesso attaccante in un’intervista: “Mi dicono, e me lo ha confermato anche Luchi, che il mio modo di giocare è simile a quello di Lewandowski ed Haaland ed io sento che è così. Cerco di imparare da loro, di capire cosa fanno attraverso dei filmati. Di Haaland osservo soprattutto il modo di correre, i suoi passaggi, i movimenti in area. Sono questi i suoi punti di forza ed io cerco di apprenderli, imparando il modo per allontanare i difensori avversari”.Tra le ‘medaglie’ conquistate finora da Ricardo Pepi c’è quella di più giovane giocatore a marcare una tripletta nella storia della MLS. L’ex attaccante dell’FC Dallas ci è riuscito il 24 luglio 2021 contro i LA Galaxy, una gara memorabile per il campionato e per la carriera del classe 2003.Centravanti ben strutturato fisicamente e uomo d’area, Ricardo Pepi è una punta centrale di grande fisicità. Il suo istinto per il gol e la capacità di trovarsi sempre nel posto giusto lo rendono una vera minaccia in area di rigore. Qualità fisiche e tecniche che fanno di lui un perfetto vice Vlahovic.