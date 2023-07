“Si parla e si valuta, ma ancora siamo lontani dal chiudere e credo che ci vorrà del tempo anche se. Ci raduneremo ilper le visite mediche al Centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, partendo poi l’. Ci interessa avere un”. Con queste parole, Giovannispiegava la posizione delsu Davidenon più tardi di nove giorni fa. A un paio, invece, dalla prima delle tre deadline indicate, poco o nulla si è mosso. La richiesta ditra annessi e connessi per la mezzala sta scoraggiando le varie pretendenti italiane, che oltretutto sono prese da altre questioni.Prendiamo l': conclusa, o almeno così dovrebbe essere, la telenovelaal terzo tentativo, i nerazzurri hanno liberato un altro posto in mediana e potrebbero finalmente lanciare l'assalto all'ex Monza, ma come abbiamo avuto modo di constatare nel corso del fine settimana,dal Chelsea, esaudendo il mutuo desiderio del belga e della Milano nerazzurra di ritrovarsi ancora. Affare possibile magari spostando un, margini da valutareSul quale anche le altre non sembrano aver intenzione di accelerare: ilfa partireed è avanti su, per non parlare dell'interesse perdell'AZ Alkmaar nello stesso ruolo; laha Sergeje in seconda battuta Teunsulla lista della spesa dopo il rinnovo di Rabiot; laha presoa parametro zero e vanta una percentuale sullo stesso Frattesi, mentre valuta anche altri nomi come quello di Renatoe pensa a come ovviare all'infortunio grave di Abraham. Insomma,