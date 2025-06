Perché Calhanoglu può andare al Galatasaray

GETTY

Partiamo da una premessa: a oggi, a meno di offerte considerate importanti,, che per ora non ha ancora presentato una proposta ufficiale ma ha già avuto contatti con l'agente del giocatore Gordon Stipic. Calha con l'Inter ha un contratto in scadenza a giugno 2027 con ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione, secondo la stampa turca il centrocampista avrebbe dato apertura a un ritorno in Turchia.

- Tanto che Calhanoglu - riportano sempre i media turchi - si sarebbe anche infastidito della numero 10 lasciata a Leroy Sané. Forse se la vedeva già sulle sue spalle, considerando anche che sarebbe pronto a rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico per tornare in Turchia: "", la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo, aggiungiamo noi. Ed è quello che si augura il padre, che con un messaggio su Instagram fa segnare i tifosi turchi: "Speriamo che un giorno tu venga nel nostro Galatasaray".

- Un anno fa, invece, a farsi avanti per Calhanoglu. In quel momento era stato il giocatore a bloccare ogni tipo di dialogo sul nascere, non aveva intenzione di andare via da Milano e l'aveva subito fatto sapere anche ai dirigenti del Bayern. Registrato il no di Hakan, hanno virato su Palhinha preso dal Fulham per 50 milioni.