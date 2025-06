Perché Fabregas è rimasto al Como

Getty Images

Probabilmente. E se non è così, poco ci manca. Prima ha riportato il Como nella massima serie, poi ha centrato un decimo posto andando ben oltre l'obiettivo salvezza. Il tecnico è riuscito a creare il giusto mix di talento ed esperienza anche grazie alla disponibilità economica da parte della società, sono arrivati giocatori di profili internazionale come Sergi Roberto e Caqueret insieme a giovani in rampa di lancio come Nico Paz e Assane Diao.- E ora si va avanti insieme, verso la stessa direzione. I numerosi tentativi dell'Inter per portare Fabregas a Milano non hanno scosso l'ambiente, la proprietà non ha mai battuto ciglio di fronte alla possibilità che l'allenatore spagnolo potesse lasciare il Como.. L'allenatore a Como si trova bene, sè inserito perfettamente in una realtà che sente sua ed è parte integrante di un progetto che vuole portare avanti anche nel 2025/26 con l'obiettivo di portare la squadra in Europa.

- Come "premio" per la fedeltà dimostrata, il Como ora vuolequando Ranieri aveva messo l'allenatore spagnolo in cima alle preferenze. Il contratto attuale di Fabregas è in scadenza nel 2028, arriverà un prolungamento per una o due stagioni ulteriori con aumento dell'ingaggio.