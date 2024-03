Perché la Juventus è qualificata al Mondiale per Club

Per qualche italiana delusa, ce n’è un’altra che sorride: l’eliminazione del Napoli dalla Champions League l’altra sera per mano del Barcellona (1-3 finale dopo l’1-1 dell’andata),. Un traguardo importante anche per le casse bianconere, perché soltanto per aver strappato il pass d’accesso alla competizione la Juve guadagna una cifra importante, che poi potrà aumentare in base ai risultati raggiunti.- La Juventus raggiunge così l’Inter che è l’altra italiana già qualificata da tempo, Napoli e Lazio con l’eliminazione dalla Champions hanno perso la possibilità di accedere al Mondiale per Club:, quindi anche se in questa stagione la Juve non partecipa alle coppe europee ha priorità sul Napoli perché avanti di 5 punti. Se gli azzurri si fossero qualificati ai quarti di Champions avrebbero preso abbastanza punti per superare la squadra di Allegri, ma il ko in Spagna ha acceso il semaforo verde per i bianconeri.- La Juventus si aggiunge a una serie di squadre già qualificate al Mondiale per Club: è la 21ª su 32.grazie alla qualificazione ai quarti di Champions facendo fuori l’Inter; i Colchoneros strappano il pass e lasciano a casa l’Inter.Manchester CityReal MadridPSGBayern MonacoChelseaInterBorussia DortmundBenficaPortoAl-HilalPalmeirasFlamengoFluminenseMonterreySeattle SoundersClub LeonAl AhlyUrawa Red DiamondsWydadAuckland CityJuventusAtletico Madrid