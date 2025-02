Perché Pohjanpalo fa le visite mediche al J Medical per il Palermo

un' ora fa



Nella mattinata di domenica 2 febbraio, al J Medical della Juventus si è presentato... Joel Pohjanpalo. Nessun errore, l'attaccante non ha sbagliato strada ed è lì per svolgere i test fisici con il Palermo; i rosanero hanno preso l'attaccante classe '94 dal Venezia a titolo definitivo, un'operazione da poco meno di 5 milioni di euro: esattamente dovrebbero essere 4,75. Il giocatore aveva salutato i tifosi in lacrime dopo la sua ultima partita contro il Verona, Di Francesco non l'aveva convocato per la trasferta di Udine nell'ultimo turno di campionato e l'addio era stato ormai annunciato.



PERCHE' POHJANPALO FA LE VISITE MEDICHE AL J MEDICAL PER IL PALERMO - La sorpresa, però, è stato vederlo presentarsi al J Medical della Juventus per fare le visite mediche con i rosanero. Ma non è la prima volta che il Palermo si appoggia al centro medico dei bianconeri per far svolgere i test fisici ai nuovi acquisti. Era già successo in altre occasioni come nel 2023 quando a Torino si presentò il nuovo portiere rosanero Sebastiano Desplanches, la Juve mette a disposizione le strutture per la società di Mirri che quando ha qualche esigenza chiede ospitalità. Nulla di strano, quindi, nel vedere Pohjanpalo fare le visite per il Palermo al J Medical.



I NUMERI DI POHJANPALO CON IL VENEZIA - Nei giorni scorsi c'erano state grandi contestazioni da parte dei tifosi del Venezia per la cessione imminente di Pohjanpalo, che lascia quindi il club arancioneroverde dopo due stagioni e mezza nelle quali ha segnato quasi 50 gol. E' stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A dell'anno scorso arrivata grazie alla vittoria dei playoff, forse il principale: l'attaccante finlandese ha chiuso la stagione con 22 reti vincendo la classifica marcatori di Serie B.