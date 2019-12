La Juventus entra nel mondo #eSports!



Una grande e importante novità per il mondo bianconero. Dal calcio giocato a quello virtuale: la Juventus sbarca negli eSports. E’ infatti nato il team bianconero, composto da tre giocatori PES professionisti, che prenderà parte alla competizione eFootball.Pro organizzata da Konami. Si tratta di un campionato esclusivo che vedrà sfidare i gamer in partite 3vs3: al torneo parteciperanno 10 club. La manifestazione prevede due fasi: la Regular League - in programma a Barcellona - è una competizione a punti composta da 9 giornate, con inizio il 14 dicembre 2019 (primo turno) e termine il 18 aprile 2020 (9° e ultimo). I primi 6 club classificati accedono alle Finals: si affronteranno in partite ad eliminazione diretta, con le prime due squadre direttamente qualificate alle semifinali.«L'ingresso nel mondo degli eSports – sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - non solo ci offre l'occasione di rivolgerci a un'audience nuova e vastissima, ma è anche la testimonianza di quanto la Juventus sia attenta all'evoluzione delle forme di intrattenimento e agli interessi del pubblico. Il club è da sempre pronto ad accettare nuove sfide e oggi siamo lieti di intraprendere questa avventura, orgogliosi di aver dato ancora una volta concreta applicazione alla nostra filosofia: Live Ahead».La creazione del team Juventus è stata possibile anche grazie alla collaborazione con Astralis Group, una delle società leader nel mondo degli eSports che vanta comprovata esperienza nel settore e che affiancherà il club bianconero nella gestione operativa della squadra.Il team Juve prossimamente parteciperà anche alla competizione organizzata dalla Lega Serie A, denominata appunto eSerie A TIM, la prima riservata alle formazioni del massimo campionato italiano.I tre giocatori dellasonoè colui che vanta il palmares più ricco avendo, il primo nel 2011 e il secondo nel 2018. Proprio il 2018 è stato per lui l’anno più vincente, avendo conquistato anche il WESG Olympic e il mondiale COOP, mentre quando era più giovane aveva vinto la Youth League organizzata dalla UEFA.nel 2019 ha già conquistato il titolo europeo COOP: un successo arrivato dopo il mondiale COOP del 2018 e il titolo italiano 2016, imponendosi anche in quello Clan.in questo 2019 è stato vice campione europeo 3vs3. Negli anni precedenti è stato campione italiano 2014 e 2015 (secondo posto invece nel 2016) e campione italiano Clan 2013 e 2014.Konami Digital Entertainment B.V. ha rivelato oggi i nomi dei 10 team professionistici che parteciperanno alla stagione 2019/20 della eFootball League che comprende i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open e l’appena annunciato eFootball Season Program.Questa competizione esport, riservata solo alle squadre professionistiche, vedrà la partecipazione di 10 club calcistici di fama mondiale:BarcellonaManchester UnitedBayern MonacoJuventusArsenalCelticMonacoSchalke 04BoavistaNantesTutte e 10 le squadre schiereranno un team ufficiale esport per competere nei match 3v3 CO-OP che si disputeranno con il celebre videogioco di KONAMI: eFootball PES 2020. Il calcio di inizio del match inaugurale è fissato per sabato 14 dicembre a Barcellona (Spagna).I 10 team si sfideranno tra di loro nelle nove giornate di campionato della prima fase del torneo che si giocheranno tra dicembre e aprile. In ogni match verranno giocate due partite, ognuna metterà in palio tre punti per i vincitori e un punto a testa in caso di pareggio. Le squadre che si piazzeranno nei primi sei posti della classifica finale accederanno alla fase a eliminazione diretta, che si disputerà a maggio, e che proclamerà la squadra campione di questa stagione.Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V ha dichiarato “Questo è un momento davvero straordinario per il futuro degli esport e dell’efootball. La partecipazione al campionato eFootball PES 2020 di 10 squadre calcistiche di livello mondiale testimonia l’altissima qualità di questo torneo e della sua capacità di far interagire i club con le loro fanbase attraverso nuove strade. eFootball.Pro, grazie alla partecipazione di società di calcio di primissimo livello e di giocatori professionistici, offrirà uno spettacolo imperdibile.”Oltre a partecipare al torneo eFootball.Pro, gli stessi 10 club di calcio prenderanno parte anche alla competizione eFootball.Open il campionato aperto a tutti i giocatori di qualsiasi livello di abilità. Grazie alla nuova modalità Matchday di eFootball PES 2020 e di eFootball PES 2020 LITE, i giocatori potranno scegliere di schierarsi con uno di questi 10 club in fase di registrazione e difendere i loro colori per loro per tutta la durata del torneo.Per rendere eFootball.Open la più accessibile competizione esport, i giocatori verranno suddivisi nelle categorie “Basic”, “Intermediate” ed “Expert” sulla base del loro punteggio nelle classifiche online, i match si disputeranno ogni due settimane.Solo i giocatori di livello “Expert” avranno la possibilità di accedere alle Finali Regionali e Mondiali e di di vincere dei premi in denaro. La partecipazione a questi tornei consentirà di potersi mettere in mostra con gli scout dei team professionistici e di avere la chance di diventare una stella dell’eFootball.eFootball Season ProgramPer incoraggiare e premiare i partecipanti ai campionati eFootball, i giocatori delle versioni PC, console e mobile avranno la possibilità di vincere contenuti speciali in-game del club che hanno deciso di rappresentare in eFootball.Open giocando a Matchday.Con eFootball Season Program, saranno disponibili monete myClub, Agenti Speciali Gold Ball e Black Ball e molto altro ancora che potranno essere vinti grazie ai punti ottenuti giocando a Matchday. Verranno sorteggiati anche dei premi speciali dedicati alla propria squadra eFootball.Open. Maggiori informazioni verranno rese disponibili sul sito ufficiale.