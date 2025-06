Pescara-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ultimi 90' dei Playoff di Serie C. Il, forte dell'1-0 conseguito lunedì all'andata sul campo della, nella finale di ritorno avrà dalla sua i favori di un pronostico che avvicina gli uomini di Silvio Baldini alla promozione in B. La squadra di Fabio Liverani, sconfitta al Liberati e rimasta in 10 dopo 12', per ribaltare gli scenari e volare in cadetteria dovrà battere gli abruzzesi con un gol di scarto per portare la gara ai supplementari e con almeno due per stappare lo champagne. In caso di ulteriore parità complessiva al 120', si andrà ai calci di rigore.

