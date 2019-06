Di dubbi non c'erano più, ma ora ci sono anche le prove. Gianluca Petrachi, ancora sotto contratto col Torino, lavora già per la Roma. Nelle ultime ore è andato in scena a Madrid il summit tra la dirigenza giallorossa e Paulo Fonseca, ormai sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. All’incontro era presente anche Petrachi, che in serata è rientrato nella capitale sbarcando all’aeroporto di Fiumicino insieme al CEO guido Fienga e all’agente Gabriele Giuffrida che sta facendo da intermediario per arrivare al portoghese. Il ds non ha però rilasciato dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: “Non posso parlare”. A Torino Cairo, che dovrebbe comunque liberare Petrachi, non sembra affatto contento...