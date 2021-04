L'incontro tra Totti e Tiago Pinto non era certo un segreto, ma è una novità la scoperta della volontà del portoghese di volere lo storico capitano a Trigoria. Magari in futuro. Di certo il General Manager non sarebbe sorpreso, perché identifica la Roma con Totti e viceversa, più di quanto succedeva al Benfica con Rui Costa. I due si sono incontrati qualche mese fa di persona e da quel momento hanno instaurato un rapporto telefonico.



IL MOTIVO - Il motivo? Per parlare dei giovani calciatori che cura Francesco, come Kalimuendo. Il ragazzo è uno dei talenti formati nel PSG. Totti è soddisfatto del suo nuovo ruolo di agente sportivo, ma non è escluso un suo ritorno a casa, tra i colori giallorossi. E così molti tifosi finalmente potrebbero riabbracciare la propria bandiera, che aveva salutato il club, da dirigente, nel giugno del 2019.