Come constatato dal nostro inviato a Casa Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è presentato nella sede del Diavolo per un summit con la dirigenza. All'ordine del giorno il mercato appena iniziato ma che ha già portato le ufficialità di Sportiello, Loftus-Cheek e Raveyre, oltre ai rientri di Colombo e Maldini, ma che vivrà ancora di molte trattative che vedranno l'allenatore emiliano sempre più centrale nelle decisioni assieme alle figure dirigenziali come Furlani e Moncada, che come da comunicato ufficiale lavoreranno a stretto contatto con lui.



IL MILAN SI AFFIDA A LUI - Per Pioli, molte più responsabilità senza Maldini nell'organigramma e Ibrahimovic nello spogliatoio. Cardinale apprezza lo stile Pioli, Furlani è pronto a lavorare per esaudirne le richieste. Le prossime priorità sono rinfoltire ancora il centrocampo, con gli americani Musah e Pulisic e il nigeriano Chukwueze per il centro della mediana e la trequarti, e un attaccante: in settimana previsti contatti per valutare la pista Morata dell'Atletico Madrid.



INIZIA IL RITIRO - Il 10 luglio la truppa si riunirà a Milanello, per cominciare a lavorare in vista della tournée negli USA che vedrà, tra fine luglio e inizio agosto, amichevoli di lusso con Real Madrid, Juve e Barcellona. Una settimana e avrà ufficialmente inizio la nuova stagione.