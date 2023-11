Gerard Piqué dice no alla Superlega e tira in ballo la Roma. Lo storico difensore centrale del Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della prima edizione del Business Sport Forum de Expansión e tra i vari temi trattati ha criticato l'eventuale creazione della Superlega bocciata pure dall'Uefa. "Sarebbe un campionato chiuso e io sono contrario a questo - dice l'ex difensore -. Rimarrebbero fuori tante squadre come Aston Villa, West Ham, Betis, Siviglia, Roma... Alla fine le grandi guadagnerebbero molto valore, ma si distruggerebbe una parte importante del calcio. Quelle sono squadre forse di secondo livello ma hanno un seguito enorme di tifosi. Il merito sportivo deve prevalere ed è per questo che io sono contrario alla Superlega".