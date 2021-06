Rui Patricio 5,5: tiene a galla i suoi finché può con un paio di interventi attenti. Tradito dalla sua difesa, non impeccabile su un paio di gol.



Semedo 4,5: aspirina cercasi. Gosens gli fa venire il mal di testa per 90': costantemente fuori posizione, la sua partita è un incubo.



Pepe 5,5: soffre la velocità di Gnabry.



Ruben Dias 4,5: la velocità di Gnabry manda in crisi anche lui. Entra nel tabellino dalla parte sbagliata: il suo autogol nasce da una marcatura errata su Havertz



Guerreiro 4,5: fatica a contenere Kimmich, sfortunato sull'autogol



Danilo Pereira 5,5: tra le note meno negative. Prova a tenere in piedi il centrocampo, ma alla distanza soffre anche lui le folate tedesche.



William Carvalho 5: avulso. Non dà ordine, geometrie e intensità, lì in mezzo il Portogallo soffre troppo. (dal 58' Rafa Silva 5: si perde Gosens e non alza i giri del motore).



Bernardo Silva 5,5: il mancino con cui serve Diogo Jota in occasione del gol del vantaggio è geniale, ma poi si spegne (dal 45' Renato Sanches 6: spaventa Neuer con una sassata dal limite dell'area che si stampa sul palo).



Bruno Fernandes 5: lontano parente del fenomeno ammirato al Manchester United, è avulso dal gioco (dal 64' Mourinho 5,5: si incarica di battere i calci piazzati, ma non dà la svolta).



Diogo Jota 6: furbo e altruista nel servire Ronaldo, prova a tenere vive le speranze con il gol del 2-4 (dall'83' André Silva sv).



Cristiano Ronaldo 6,5: gioca da boa al centro dell'attacco, sorride per l'aggancio a Schick nella classifica marcatori. Impossibile sbagliare quel gol, è l'unica luce sempre accesa e serve a Jota un'ottima palla per il bis. Fernando Santos 5: il piano partita regge per 20'. Ha gravi colpe nella ripresa, quando non trova contro-mosse all'arrembaggio tedesco.

tra i meno impegnati, non ha colpe nei due gol subiti. Sia Ronaldo che Jota colpiscono a pochi metri dalla porta.attento in marcatura nell’uno contro uno, meno sulle diagonali. La sua è comunque una partita efficace.è preciso in copertura, fa partire spesso le azioni della Germania. Un netto passo avanti dopo i problemi contro la Francia (dal 62': ordinaria amministrazione).fatica più dei compagni di reparto, ma alla fine non commette alcun errore evidente.: travolgente sulla destra, serve a Gosens l’assist del quarto gol tedesco e propizia con un cross preciso l’autogol di Guerreiro. Un trattore con piedi educati.geometrie e pochi fronzoli nel gestire la mediana (dal 73’: utile a respingere le ultime fiammate del Portogallo).impossibile fare più di così. L’esterno dell’Atalanta domina la partita, furoreggia sull’amata corsia mancina da dove la Germania sfonda in ogni azione. Due assist, un gol di testa e un altro annullato. Esce per un problemino fisico dopo una delle prestazioni migliori viste finora all’Europeo (dal 62’si fa fatica a notare la sua presenza).sembra poter spaccare il mondo, ma spesso si perde in dribbling e tocchi di troppo. Tiene comunque in apprensione la retroguardia portoghese (dall’87’).leader coraggioso, è ovunque. Corre, rifinisce, si muove negli spazi come nessuno. Fa sempre qualcosa quando la Germania si rende pericolosa (dal 73’fosforo per arginare gli ultimi tentativi del Portogallo, sfiora in contropiede il gol del 5-2. Nell’occasione poteva calciare meglio).una minaccia costante, sempre idee diverse. Al 35’ costringe Dias all’autogol, al 51’ è proprio lui ad andare a segno. A 22 anni e 8 giorni diventa il più giovane marcatore della Germania in un Europeo.criticato dopo il ko contro la Francia, si prende una bella rivincita. Batte i campioni in carica del Portogallo con una prestazione di grande intensità, sempre all’attacco.