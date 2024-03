Premier League, Chelsea-Newcastle LIVE dalle 21

Redazione CM

Si chiude la 28esima giornata di Premier League con un big match per il classico monday night inglese. Il Chelsea di Mauricio Pochettino affronta il Newcastle di Eddie Howe in una sfida che può risultare decisiva per le ambizioni europee delle due formazioni, attualmente decimi (i Magpies) e undicesimi (i Blues). Ultima chance per i londinesi per avvicinare almeno la zona Conference League.