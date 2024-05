Premier League LIVE dalle 15. In campo Brighton e Chelsea, alle 17:30 Liverpool-Tottenham

13 minuti fa



Continua la trentaseiesima giornata di Premier League. In Inghilterra sono 3 le partite in programma e tutte con molti spunti per la classifica. Alle 15 Brighton-Aston Villa e Chelsea-West Ham, alle 17:30 il big match Liverpool-Tottenham, Le seguiremo qui su calciomercato.com minuti per minuto