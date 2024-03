Premier League LIVE si parte alle 14 con Burnley-Bournemouth, poi Manchester City-Manchester United

Il piatto forte della 27esima giornata di Premier League arriva di domenica. Sono infatti due le partite in programma ma ce n'è una che fermerà il Paese e incollerà allo schermo i tanti appassionati oltremanica. Dopo l'antipasto delle 14 con Burnley-Bournemouth, alle 16:30 infatti scatta il derby di Manchester. All'Etihad si affrontano City e United. I padroni di casa devono rispondere al Liverpool che si è riportato a +4 in vetta, gli ospiti non possono perdere la scia del Tottenham, quinto, e ora a +6 su ten Hag.