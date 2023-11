Sui giornali oggi in edicola tanto spazio a Milan e Lazio, che questa sera si giocano le rispettive chance di qualificazione agli ottavi di Champions League contro Paris Saint-Germain e Feyenoord. Focus anche sul campionato, con Inter-Juventus, una sfida scudetto storica che si ripete quest'anno, con Allegri che sfida Inzaghi. La Roma crede alla Champions con un Lukaku trascinatore, in Inghilterra si guadagna le prime pagine il Chelsea, che ieri ha battuto 4-1 il Tottenham, a cui non è bastato un grande Vicario.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, martedì 7 novembre 2023