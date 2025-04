Inter-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter Milan + maggiorate ed esclusive

Mercoledì 23 aprile, alle ore 21:00, andrà in scena il. Dopo l’1-1 dell’andata, la qualificazione resta apertissima. Entrambe le squadre vogliono la Finale di Coppa Italia e arrivano a questa sfida dopo una battuta d’arresto in campionato: l’Inter è caduta contro il Bologna, mentre il Milan ha perso in casa contro l’Atalanta.Da un'analisi preliminare delle quote, l’Inter emerge come favorita per la vittoria nei 90 minuti, con una quota media che si aggira intorno a 2. Più alta, invece, la valutazione del successo del Milan, quotato a 3.75, a conferma della voglia di riscatto e determinazione della formazione di Inzaghi. Prima di arrivare al nostro pronostico per Inter-Milan vi segnaliamo la quota maggiorata selezionata e consigliata dal nostro team di esperti.

Il nostro Pronostico Inter-Milan sul vincente

A mio giudizio l'Inter vincerà il match e conquisterà la Finale. Nonostante la grande motivazione del Milan – che vede nella Coppa Italia l’unico obiettivo stagionale e una via concreta per l’accesso all’Europa League – credo che i nerazzurri affronteranno questo match con il giusto spirito, così come hanno già dimostrato nelle grandi notti europee contro Feyenoord e Bayern Monaco. Lautaro e compagni sanno bene come si giocano le gare da dentro o fuori: venderanno cara la pelle pur di arrivare all’ultimo atto e giocarsi il trofeo. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Milan? Ecco le quote

In vista del prossimo match di Coppa Italia, ci si aspetta una sfida intensa e combattuta su ogni pallone ma con poche reti. A mio avviso, Inter si porterà a casa l’accesso alla finale riscattando così la sconfitta nell’ultimo turno di campionato e i derby persi in questa stagione.

Quote Inter-Milan Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Milan Gol Sì/No

L’Inter può contare su una delle difese più solide del campionato. Puntiamo su un ritardo statistico: nelle ultime sei partite è sempre uscito il Goal Sì. A nostro avviso il trend s'invertirà a partire da questo match. In una sfida da dentro o fuori, è probabile che entrambe le squadre optino per un approccio cauto, con una lunga fase di studio iniziale per individuare i punti deboli dell’avversario.

Le quote per l’Under 2.5 risultano infatti più alte rispetto a quelle per l’Over. Di seguito vi proponiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Coppa Italia come Inter-Milan senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito A nostro giudizio, il match tra Inter Milan si concluderà con una sola delle squadre che troverà la via del gol. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata in cui i nerazzurri potrebbero essere protagonisti sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Milan tra diversi bookies:



Inter Milan: i precedenti

Statistiche Inter-Milan

Nelle ultime sette partite disputate, l'Inter ha sempre subito almeno un gol.

Negli ultimi 5 match disputati dall'Inter, in 4 occasioni si è verificato l'Over 2,5.

Nelle ultime 8 sfide, in sei occasioni è uscito l'esito Gol Sì.

Il Milan non perde da 4 partite contro l'Inter.

Le probabili formazioni Inter Milan

Inter (3-5-2) Milan (3-4-3) Sommer Maignan Bisseck Tomori De Vrij Gabbia Bastoni Thiaw Darmian Jimenez Barella Fofana Calhanoglu Reijnders Mkhitaryan Theo Hernandez C. Augusto Pulisic Lautaro Abraham Arnautovic Leao All. Inzaghi All. Conceicao Ultimo aggiornamento: 22 aprile

Inter e Milan si sono affrontate ben 227 volte nella loro lunga storia, considerando tutte le competizioni. Il bilancio pende leggermente a favore dei nerazzurri, con 85 vittorie, contro le 73 dei rossoneri e 69 pareggi.L’ultimo incrocio risale alla semifinale d’andata di Coppa Italia, terminata 1-1: a segno Abraham al 47’ e Calhanoglu al 67’.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Milan, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Per ulteriori informazioni sulle scelte dei due allenatori, s'invita a dare un'occhiata alle probabili formazioni di Inter-Milan aggiornate dai nostri esperti.