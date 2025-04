PSG-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(mercoledì 9 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Al Parco dei Principi di Parigi arbitra l'italiano Maurizio Mariani, assistito dai connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni con Simone Sozza quarto uomo, Marco Di Bello e Luca Pairetto. Il ritorno si gioca martedì 15 aprile a campi invertiti. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente della sfida tra Arsenal e Real Madrid.Partita: Paris Saint-Germain - Aston Villa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui PSG-Aston Villa in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data: mercoledì 9 aprile 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.Streaming: Sky Go e NOW.(4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.(4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.

- Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Paris Saint-Germain - Aston Villa è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.- Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Paris Saint-Germain - Aston Villa è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.