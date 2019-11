Piove sul bagnato per Edison Cavani che vive uno dei suoi peggiori momenti da quando è approdato al Psg: oltre all'infortunio da poco smaltito, l'uruguayano si trova a giocarsi il posto con un Icardi in versione intoccabile oltre che con una serie di rivali di lusso (Mbappe, Neymar, Di Maria, Draxler e Sarabia). Secondo L'Equipe, Thomas Tuchel non sta prendendo davvero in considerazione il bomber ex Napoli che, con il contratto in scadenza a giugno, potrebbe decidere di lasciare Parigi anzitempo e accasarsi, magari, all'Atletico Madrid.