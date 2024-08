PSG: infortunio per Gonçalo Ramos, lascia lo stadio in stampelle. Luis Enrique: "È serio". Si riapre la pista Osimhen

Il calciomercato è spesso fatto di porte che si aprono e si chiudono anche per pura casualità e spesso e volentieri cambiano trattative già avviate o riaprono piste che sembravano completamente chiuse. E l'esordio stagionale del, vittorioso per 4-1 contro il Le Havre, è proprio uno di questi casi lampanti. Sì perché nei giorni in cui il Chelsea e il Napoli hanno provato a rimettere in piedi lo scambio fra, l'infortunio subito da Gonçalo Ramos riapre clamorosamente la pista parigina per l'attaccante nigeriano.

Luis Enrique on Gonçalo Ramos’ injury: “I’m not a doctor but I think it looks pretty serious. I don’t know how many weeks he will be out injured but it’s serious.” pic.twitter.com/EiuhGxxxzs — PSG Report (@PSG_Report) August 16, 2024

in una partita che si era subito messa in discesa con il gol di Kang-In Lee proprio su suo assist, ma al minuto 20', dopo un duro scontro di gioco con l'ex-Inter Etienne Kinkoue, è statosociali del PSG. Il centravanti, infatti, si è infortunato alla caviglia sinistra con la gamba che è rimasta incastrata e distorta fra terreno e gamba del difensore francese. Subito l'infortunio è apparso serio conche nel post partita ha confermato:

Gonçalo Ramos leaving the stadium with an orthopedic boot and crutches. It doesn’t look good.

pic.twitter.com/ISETIKpSvt — PSG Report (@PSG_Report) August 16, 2024

Se le indiscrezioni verranno confermate dagli esami strumentali, purtroppo per Ramos, allorache era stato abbandonato proprio per la presenza di due bomber come il portoghese e come(subentrato al suo posto) contemporaneamente in rosa. Quel numero 9 era proprio l'attaccante delVictorche aveva trovato un principio d'accordo per un ingaggio da 12 milioni di euro più bonus annui. Mai era invece stata neanche vicina l'intesa economica fra i club, ma il ko di Gonçalo Ramos potrebbe sparigliare nuovamente le carte.