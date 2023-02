Il rinnovo di Sergio Ramos col Psg è in sospeso. Lo spagnolo quest'anno sta trovando un impiego maggiore, ma la dirigenza parigini non è ancora certa di voler proseguire con l'ex Real Madrid. Al momento non gli è stata fatta alcuna proposta rivela Rmc Sport: molto dipenderà da come il difensore giocherà fino al termine della stagione.