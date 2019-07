Neymar vuole lasciare il PSG, oramai ci sono pochi dubbi al riguardo. Sulla situazione del brasiliano, seguito da Barcellona e Real Madrid e monitorato dalla Juventus, si è espresso anche il compagno di squadra Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha parlato del futuro di Neymar ai microfoni di RMC: "Quando un giocatore vuole veramente essere ceduto, il club dovrebbe lasciarlo andare, di comune accordo con le condizioni imposte dalla società ovviamente. Ma non puoi trattenere in squadra un giocatore che vuole andarsene. Certamente mi dispiacerebbe vederlo partire. Non l'ho mai sentito dire che vuole lasciare il club, poi non so cosa ha detto al club. Personalmente preferirei che restasse".