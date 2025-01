Quando può debuttare Walker con il Milan

CALCIOMERCATO

Dopo aver seguito la partita contro il Parma in tribuna vicino a Ibrahimović,per rinforzare il reparto a disposizione di Sergio Conceiçao: può fare il terzino destro o centrale di difesa, porta personalità e leadership nello spogliatoio rossonero. Era stato lui a chiedere di lasciare il Manchester City per cercare nuovi stimoli all’estero, così il Milan ha approfittato dell’occasione.- mercoledì 29 gennaio il Milan giocherà la sua ultima partita della prima fase di Champions League, ma per regolamento i nuovi acquisti non possono essere registrati fino all’inizio della prossima fase delle competizioni europee, e quindi anche Walker dovrà rimandare il suo esordio in maglia rossonera., una partita speciale per scendere in campo con la sua nuova squadra: da terzino destro o da centrale di difesa.

- Dopo la partita contro l’Inter,. Due gare fondamentali per la squadra di Conceiçao, che potrà contare su un rinforzo in più in difesa. Poi i rossoneri saranno impegnati di nuovo in campionato, a Empoli domenica 9 febbraio alle 15.