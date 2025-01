Quanto ha pagato il Milan Walker

Nel mercato di gennaio il Milan si è rinforzato in difesa con l’arrivo di. Per un discorso di regolamento c’era un solo posto in rosa tra lui e Rashford: la diligenza, consapevole delle difficoltà per arrivare all’attaccante del Manchester United, ha deciso di accelerare per il classe ‘90 anticipando la concorrenza di club arabi.- la società rossonera ha trovato subito l’apertura da parte del Manchester City, che ha accettato una proposta in prestito con diritto di riscatto: il Milan verserà subito 1 milione di euro per prendere Walker a titolo temporaneo fino a giugno,. E per il giocatore è pronto un contratto fino al 2027.

- È stato Walker a chiedere di lasciare il Manchester City, come ha spiegato anche il suo ex allenatore Pep Guardiola dopo la partita di FA Cup contro il Salford l’11 gennaio scorso: “, per tante ragioni. Per questo motivo, ho preferito far giocare altri giocatori che sono qui con la mente e non altrove". L’ultima partita del difensore inglese con la maglia dei Citizens è stata lo scorso 4 gennaio in campionato contro il West Ham, in cui è entrato l’ultima mezz’ora al posto di Aké.