Quanto guadagna Walker al Milan

. Un acquisto d'esperienza e personalità che rinforza il reparto a disposizione di Conceiçao: da quando è stato trovato l'accordo definitivo sia con il Manchester City che con il giocatore e il suo entourage, l'arrivo dell'inglese a Milano non è mai stato in dubbio; è vero che è slittato di qualche giorno rispetto ai programmi iniziali, ma il motivo era legato a motivi personali del classe '90 e non ad aspetti legati all'affare che era già chiuso.- Walker è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto, in caso di acquisto a titolo definitivo alla fine della stagione per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027.. Ingaggio che rientra nei parametri rossoneri, in questi mesi la dirigenza insieme a Conceiçao terranno sott'occhio il rendimento del giocatore per poi fare una scelta a fine stagione.

- Come rivelato anche da Pep Guardiola pubblicamente nel corso di un'intervista, è stato lo stesso Walker a chiedere la cessione al Manchester City: il difensore inglese aveva bisogno di nuovi stimoli, voleva lasciare l'Inghilterra e il Milan - che cercava un giocatore con le sue caratteristiche - ha approfittato dell'occasione., ma Kyle ha deciso di rimanere ad alti livelli per quella che sarà una delle ultime esperienze della carriera.