Quanto costa Lamine Yamal

Lamine Yamal è il futuro del calcio. Spagnolo, europeo, mondiale. A 16 anni ha già giocato più di 30 partite con il Barcellona, è l'Under 17 con più gol nella Liga e contro il Granada ha segnato la prima doppietta della sua carriera tra i professionisti. Il club sta aspettando la prima data utile per fargli firmare il rinnovo del contratto e blindarlo con una super clausola: il prolungamento arriverà appena compirà 18 anni - luglio 2025 - prima di quella data, come da regolamento, non può firmare per più di 3 anni.



QUANTO VALE YAMAL - In Inghilterra hanno accostato il nome di Yamal a qualche top club, ma il Barça ha tirato fuori un altro gioiello dal suo settore giovanile e ora vuole tenerselo stretto. Il club spagnolo non ha neanche mai fatto una vera e propria valutazione del cartellino del giocatore, ulteriore segnale che al momento non c'è nessuna intenzione di privarsi del classe 2007. Secondo Transfermarkt Lamine ha un valore di 60 milioni, ma neanche quelli dovrebbero covincere il club spagnolo a farlo partire.