Quanto deve pagare l'Inter per il riscatto di Zalewski

Nell'ultima sessione di mercato l'Inter non aveva bisogno di fare grandi cambiamenti in rosa, i nerazzurri hanno lavorato soprattutto sulle operazioni in uscita aggiungendo in rosa un esterno in più per sostituire Buchanan ceduto al Villarreal:. Inzaghi è soddisfatto del rendimento del polacco classe 2002, che nella vittoria contro il Torino ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra.

- Zalewski era in uscita dalla Roma, l'Inter voleva prenderlo in prestito secco ma il giocatore era in scadenza di contratto e per regolamento non poteva andare via a titolo temporaneo: così il giocatore ha prima rinnovato con i giallorossi fino al 2026, poi è andato all'Inter con l'inserimento di. E ora i nerazzurri sono sempre più orientati a esercitare l'opzione per prendere il suo cartellino a titolo definitivo.- Prima di andare all'Inter,, che era disposto a prenderlo subito a titolo definitivo. In quel momento non c'erano margini per un prolungamento del contratto, la Roma non voleva perderlo a zero e stava cercando una soluzione che accontentasse tutte le parti, l'inserimento dell'Inter ha convinto tutti. Prima di chiudere per il polacco,della Fiorentina.