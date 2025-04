Quanto è costato il Bologna: una favola da neanche 100 milioni

Getty Images

Un'altra vittoria contro l'Empoli nella semifinale di ritorno ha consentito ai felsinei di conquistare l'ultimo atto della Coppa Italia, il 14 maggio la sfida con il Milan per aggiudicarsi un trofeo che manca da 51 anni, proprio la Coppa Italia vinta nel 1974.Rossoneri avversari pochi giorni prima anche in Serie A per tenere vivo il sogno di partecipare per il secondo anno alla Champions, già conquistata la scorsa stagione con Thiago Motta in panchina e salutata, quest'anno, al termine della fase campionato. Una favola che non vuole finire, ma quanto è costata?

- La risposta rende la misura dell'impresa del Bologna:Da Skorupski a Castro, passando per Beukema, Ferguson e Ndoye, negli anni la società rossoblù ha inserito pezzi sempre funzionali al loro progetto e il lavoro di Marco Di Vaio (non a caso rinnovato fino al 2027) e di un dirigente di grande esperienza comenegli ulteriori anni ha dato ulteriore impulso alla crescita del club. Giovani futuribili e rivendibili con giocatori d'esperienza per guidarli, un mix che ha portato a una crescita costante e che ha ora consolidato lo status del club emiliano tra le big attuali del calcio italiano. Anche al netto di cessioni importanti, basti pensare agli addii di Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee e Marko Arnautovic solo nella scorsa stagione.

Di seguito nel dettaglio quanto sono costati i principali protagonisti del Bologna

Circa 80 milioni di euro spesi per costruire l'undici titolare,che danno un contributo significativo alla causa come gli innesti di quest'anno, Dallinga, Cambiaghi e Dominguez per citarne alcuni.