Quanto guadagna Kean alla Fiorentina

Moise Kean è uno dei migliori attaccanti della Serie A 2024/25. Non ha mai fatto così bene, è il momento migliore della sua carriera e la Fiorentina si gode un giocatore diventato una macchina da gol e un leader nello spogliatoio.. E' stata sua l'intuizione di prendere Kean per rilanciarlo dopo stagioni caratterizzate tra alti e bassi tra Juventus ed Everton. Ora sta esplodendo definitivamente, a 25 anni è in rampa di lancio.

- Moise Kean con la Fiorentina ha firmato un. Con questo stipendio l'attaccante classe 2000 era il giocatore più pagato della rosa viola fino all'arrivo di Zaniolo, preso a gennaio dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione in Champions League.- La grande stagione di Moise Kean ha fatto accendere su di sé i riflettori del mercato.; sul contratto c'è una clausola rescissoria valida nel mese di luglio che se attivata può portarlo lontano da Firenze. A oggi in Italia non ci sono club interessati: il Napoli potrebbe essere un'ipotesi se dovesse decidere di reinvestire su Kean i soldi che incasserà dalla cessione di Osimhen.