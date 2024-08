Koopmeiners alla Juventus, il pallino di Giuntoli che voleva portarlo al Napoli

2018, sulle tribune degli stadi olandesi ci sono degli osservatori italiani sempre presenti quando gioca l’Az Alkmaar., da non confondere col fratello Peer che gioca insieme a lui. Gli scout che non lo perdono un attimo di vista sono del Napoli, li ha mandati in missione Cristiano Giuntoli che si è innamorato di quel ragazzo vedendolo in video.- Poi andrà anche lui a vederlo di persona, ma la trattativa con l’Az non decollerà mai. Si è chiusa invece quella per portare. Dopo il mancato affondo del Napoli di Giuntoli i nerazzurri sono riusciti a portarlo in Italia nell’estate 2021 pagandolo circa 12 milioni di euro, anticipando anche alcuni club stranieri.

- Cristiano Giuntoli abbraccia Koopmeiners con cinque anni di ritardo, durante i quali l’olandese si è affermato tra i migliori in Europa nel suo ruolo aumentando “leggermente” la sua valutazione.: Koopmeiners voleva andare via, e quando ha saputo che c’era la Juve (di Giuntoli) non ha voluto sentire altre proposte. Il giocatore piaceva anche al Liverpool e… al Napoli (di Manna), che anche dopo l’addio de ds aveva tenuto in lista il nome di Koopmeiners.