Quando può debuttare Koopmeiners con la Juventus

Dopo più di un mese di trattative con l’Atalanta,. Giuntoli ha chiuso l’affare negli ultimi giorni di mercato trovando l’accordo per uno dei suoi pallini che voleva dai tempi del Napoli. L’accordo col giocatore c’era già da tempo, il centrocampista olandese spingeva per trasferirsi in bianconero e nell’ultimo periodo ha rotto totalmente il rapporto con l’Atalanta: il giocatore non si allenava e Gasperini non l’ha più convocato.

- Teun Koopmeiners alla Juventus ha iniziato una nuova vita ritrovando il sorriso e l’entusiasmo di chi è pronto a metterei in vetrina anche in un palcoscenico importante come quello bianconero. Dopo visite mediche e contratto firmato il giocatore. L’allenatore lo valuterà in questi giorni per capire se lanciarlo subito nel big match, altrimenti la prossima data utile sarà la prima dopo la sosta: il 15 settembre i bianconeri giocheranno in casa dell’Empoli alle 15.

- Koopmeiners è quel tipo di giocatore duttile che può spostare gli equilibri della squadra e cambiare un modulo a partita in corso.. Ha caratteristiche offensive e con Gasp ha giocato anche da attaccante, si candida a diventare un punto fisso della Juve che per lui ha fatto un investimento di quasi 60 milioni di euro.