Quanto guadagna Sinner: i premi e gli sponsor

Con la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner conquista del suo primo titolo Slam e 2.000 punti validi per la classifica Atp, oltre a essere il primo italiano nella storia a conquistare gli Australian Open (e il secondo azzurro dopo Adriano Panatta, che vinse il Roland Garros, a vincere uno Slam nell’era Open, mentre prima dell'era Open Nicola Pietrangeli aveva vinto due volte, sempre a Parigi). Con il successo di oggi, Sinner guadagna un premio da 3,15 milioni di 1,91 milioni di euro, che si aggiungono agli oltre 38 milioni incassati nel 2023, fra premi e sponsor.



I PREMI ATP - Dal sito ufficiale della ATP (Association of Tennis Professionals) risulta che Sinner abbia guadagnato 7,58 milioni di euro (8,3 milioni dollari). Cifra che con la quota derivante dal successo in Coppa Davis (3,6 milioni di euro divisi fra Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli) arriva a un montepremi complessivo di 8,3 milioni di euro, vale a dire circa 13 milioni e mezzo di euro di premi totali fino a fine 2023.



GLI SPONSOR - Circa 20 milioni sono arrivati nel 2023 dai contratti di sponsorizzazione e dalle apparizioni tv. Con Nike, Sinner ha un contratto decennale da 150 milioni di dollari, ovvero 15 milioni all’anno. Oltre a Nike, Sinner ha accordo anche con Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo: il valore di questi accordi, come riporta Corriere.it, si aggira sui 5 milioni a stagione.



IL TOTALE - Forbes ha fatto la somma dei guadagni di Sinner, fra premi e sponsor, calcolando un totale di 38,4 milioni di dollari nel 2023 (al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti). 13,4 milioni di dollari in premi, altri 25 milioni di dollari in sponsor, e quasi 2 milioni di dollari della vittoria australiana.